Блогер Айза рассказала об обиде на бывшего мужа из-за сына

Звезда соцсетей Айза, бывшая жена известного рэпера Гуфа, обиделась на своего второго экс-супруга Дмитрия из-за того, что тот не уделяет время их общему сыну Элвису.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Она пояснила, что каждый раз, когда она его просит помочь с детьми, у него оказываются дела поважнее — например, уехать смотреть закат.

Также она отметила, что мужчина слишком увлечен тем, чтобы развлекаться с молодыми девушками.

"Выяснилось, что у него тут пучок девок от 20-24. И он их гуляет по острову и не только. Полуголый возит голых телок на байке. Завидно, конечно", — посмеялась Айза.

Айза стала женой бизнесмена Дмитрия Анохина в 2015 году, а уже через год возлюбленные стали родителями малыша по имени Элвис. В 2020-м году пара распалась, бывшие супруги еще долго улаживали свои конфликты из-за общего бизнеса.

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