Адвокат Добровинский представил доказательства работы хирурга Хайдарова в перчатках

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Правозащитница Елена Сенина, представляющая интересы певицы Славы в конфликте с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, опубликовала в своем блоге снимки с операции и обвинила врача и его ассистентов в отсутствии перчаток. В свою очередь, адвокат звездного хирурга Александр Добровинский выразил уверенность, что женщина отлично умеет пользоваться фотошопом.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Для журналистов Super.ru он представил оригинальные фотоснимки, на которых отчетливо видно — бригада врачей работает в перчатках.

"Фотографии, которые представила г-жа Сенина, говорят лишь о том, что она умеет пользоваться фотошопом, поскольку на оригинальных фотографиях отчетливо видны перчатки", — сообщил Добровинский.

Также он рассказал, что на снимках запечатлена операция по проведению абдоминопластики мужчине.

"Как здравому человеку, вообще, может прийти в голову мысль, что подобные операции кто-то станет проводить без перчаток? Возможно, для нее это норма", — заключил Добровинский.

Отвечая на вопрос по поводу выплаты компенсаций, адвокат заверил журналистов, что речи об этом не идет.

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