Актриса Чулпан Хаматова получила роль глухонемой в одном из театров Латвии

Российская актриса Чулпан Хаматова, которая весной прошлого года сбежала из России в Латвию, наконец получила работу в театре. Артистка присоединилась к труппе Нового Рижского татра и уже готовится к одной из ролей.

Фото: prt scr youtube.com/Латвийское радио 4

Портал "Царьград" сообщает, что звезда сыграет в спектакле "Страна глухих" — артистке доверили играть глухонемую героиню и по сценарию она будет молчать на протяжении всей постановки. Премьера запланирована на 14 ноября.

Для Чулпан это первая роль в театре после побега, поскольку до этого ее не хотели брать в постановки из-за незнания латышского языка, который она так и не выучила за полтора года.

Стоит отметить, что Хаматова в свое время как раз и прославилась в одноименном фильме 1988 года Валерия Тодоровского.

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