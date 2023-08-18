Российская актриса Чулпан Хаматова, которая весной прошлого года сбежала из России в Латвию, наконец получила работу в театре. Артистка присоединилась к труппе Нового Рижского татра и уже готовится к одной из ролей.
Портал "Царьград" сообщает, что звезда сыграет в спектакле "Страна глухих" — артистке доверили играть глухонемую героиню и по сценарию она будет молчать на протяжении всей постановки. Премьера запланирована на 14 ноября.
Для Чулпан это первая роль в театре после побега, поскольку до этого ее не хотели брать в постановки из-за незнания латышского языка, который она так и не выучила за полтора года.
Стоит отметить, что Хаматова в свое время как раз и прославилась в одноименном фильме 1988 года Валерия Тодоровского.
Ранее исполнитель Денис Майданов рассказал, как Запад использует беглых артистов в антироссийских кампаниях.
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