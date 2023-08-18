Музыкальный критик Сергей Соседов оправдался за сожительство с мамой в 55 лет

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Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью для YouTube-канала "Лера в Большом Городе" объяснил, почему он продолжает жить с мамой в 55 лет. По его словам, на это повлияла трагедия в семье.

Фото: prt scr youtube.com/Лера в Большом Городе

Соседов рассказал, что в 2009 году от рака легкого умер его отец. Тогда это было большим потрясением для всех, поэтому Соседов решил помочь маме пережить эту трагедию и остался на некоторое время жить с ней в двухкомнатной квартире. С тех пор критик сильно сблизился с родительницей и теперь не может оставить ее одну.

"Сейчас ей, чтобы я отделился, было бы совсем плохо. Мы сейчас именно друг для друга… то, что надо, такая вот забота. И она в хорошей форме, несмотря на возраст", — поделился Соседов.

По словам Сергея, он помогает маме по домашнему хозяйству, также водит ее к различным врачам.

Ранее певица Слава пожаловалась на шантаж музыкального критика Сергея Соседова.

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