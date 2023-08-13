Певица Слава пожаловалась на шантаж музыкального критика Сергея Соседова

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скандал с певицей Славой и "звездным хирургом" Тимуром Хайдаровым заинтересовал телевизионщиков. Артистка пожаловалась в соцсетях, что ее "атакуют" менеджеры различных ток-шоу.

Фото: youtube.com

В частности, звезда рассказала о музыкальном критике Сергее Соседове, который постоянно звонит на ее личный номер, чтобы пригласить в свое шоу. Слава сообщила, что не собирается идти на телевидение, поскольку у нее плотный рабочий график.

"Соседов, пожалуйста, не звоните мне. Я вас уважаю, но звонить мне не надо. И, пожалуйста, НТВ, редактора не надо давать мой личный телефон никому вообще. Уже несколько дней меня и моего юриста атаковывает программа Соседова, чтобы мы пошли на его передачу и рассказали свое мнение", — сообщила артистка.

По словам певицы, после нескольких отказов, ее начали шантажировать. Редакторы шоу намекнули, что если звезда не явится на программу, то они покажут ее в плохом свете. Слава отметила, что ее только "забавят" такие угрозы.

Ранее певица Слава выступила с поддержкой женщин, который пострадали от пластического хирурга Тимура Хайдарова.

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