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Певица Слава поддержала пострадавших от хирурга Хайдарова женщин

1:17
Шоу-бизнес

Российская певица Слава после своего рассказа о неудачной пластике груди у Тимура Хайдарова начала получать сообщения от пациенток, которые также стали жертвами "звездного хирурга". Звезда решила объяснить поклонникам в соцсетях ту боль, которые испытывают женщины после неудачных операций.

Певица Слава поддержала пострадавших от хирурга Хайдарова женщин
Фото: youtube.com

43-летняя Слава обратилась к пострадавшим от Хайдарова пациенткам. По ее словам, тем, кто не попадал в подобные ситуации, сложно понять, что чувствует человек и какие психологические травмы он получил.

"Они не могут понять, что каждую ночь лежите, у вас это гниет, течет, вам больно, вы смотрите на себя в зеркало и кажется — это никогда не пройдет. А вдруг я умру? А вдруг дальше ничего не будет и никто не поможет, никто не спасет? У меня были такие ситуации в жизни", — обратилась звезда к поклонникам.

Певица отметила, что после рассказанных историй других женщин, ее поход к Хайдарову кажется не таким трагическим. Однако она гордится собой, что смогла вывести эту проблему в публичное поле.

Ранее стало известно, что певица Слава решила подать на Тимура Хайдарова заявление в Росздравнадзор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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