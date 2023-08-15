Продюсер Андрей Разин рассказал, что признавался Алле Пугачёвой в любви

1:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Андрей Разин поделился своими воспоминаниями о близких отношениях с певицей Аллой Пугачёвой. Несмотря на то, что оба артиста покинули страну более года назад, продюсер группы "Ласковый май" часто вспоминает прошлое.

Фото: https://www.nytimes.com/2022/09/18/world/europe/alla-pugacheva-ukraine.html?searchResultPosition=2

Их знакомство пришлось на далёкий 1985 год, когда вышел фильм "Утренняя почта". Год спустя сама певица отметила, что плакат с изображением Разина имеет более высокое качество, чем её афиша, что стало началом их сотрудничества. За годы совместной работы у них было много различных ситуаций.

"Мы многократно встречались, я признавался ей в любви, и она тоже мне", — поделился своими чувствами Разин.

Он также считает, что в то время они оба были популярны и равноправны. В период с 1988 по 1992 годы Разин активно продюсировал группу "Ласковый май". Вместе с Юрием Шатуновым они дали около пятидесяти сольных концертов на сцене "Олимпийского", продав более 964 тысяч билетов. Даже Пугачёва не смогла побить такой рекорд.

Несмотря на свои собственные достижения, Разин до сих пор восхищается Примадонной и отзывается о ней только положительно. Он называет её лучшей звездой всех времён и народов и поддерживает её отношения с Максимом Галкиным*. По словам музыкального деятеля, именно юморист смог сделать Пугачёву счастливой матерью и женой.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Алла Пугачёва - Дорогой