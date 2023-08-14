Сын Александра Градского обвинил последнюю жену музыканта в краже денег из квартиры

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Сын умершего в ноябре 2021 года российского рок-музыканта Александра Градского Даниил обвинил его последнюю жену в краже. Он считает, что Марина Коташенко вынесла из квартиры его отца все деньги и имущество, которые должны были быть поделены между наследниками, пишет Telegram-канал "База".

Фото: https://quilt-patterns.com/17276575-alexander-gradsky-biography-creativity-personal-life

Издание сообщает, что Даниил Градский на днях обратился в один из отделов полиции Москвы с заявлением на четвёртую жену его отца. По его словам, 38-летняя актриса и модель украла из квартиры Градских большую сумму денег.

Причём, Даниил утверждает, что Коташенко совершила кражу сразу после смерти певца от инсульта. С тех пор сын якобы пытался договориться с Мариной, но безуспешно. Теперь он хочет, чтобы вопросом занялись полицейские.

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