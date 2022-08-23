Вдова Градского заявила иск на 105 миллионов рублей

Марина Коташенко, вдова певца Александра Градского, заявила гражданский иск на 105 млн рублей после нападения на неё и похищения крупной суммы в рублях и валюте. Об этом рассказал журналистам адвокат потерпевшей Андрей Егоров.

По его словам, Коташенко в рамках уголовного дела заявила иск на 105 млн рублей. При этом 100 млн она требует в качестве компенсации похищенных у неё средств, а ещё 5 млн — в качестве компенсации морального вреда, уточнил юрист.

Умеджон Жабборов, которого обвиняют в нападении, в ходе судебного заседания заявил, что признаёт вину только частично. Он пояснил, что в имитации ДТП участвовал, однако о том, что планируется совершение разбойного нападения на женщину, не знал.