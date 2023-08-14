Певица Лика Стар призналась в сексе на первом свидании

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда поп-сцены 90-х Лика Павлова, более известная как Лика Стар, разоткровенничалась в эфире шоу "Ничего святого". Певица рассказала подробности своей интимной жизни, которая продолжает "цвести и пахнуть" несмотря на ее возраст.

Фото: youtube.com

49-летняя артистка призналась, что не раз занималась сексом с мужчинами после первого свидания. По ее словам, она не хотела терять времени даром.

"Секс на первом свидании? Был, конечно. Это самое лучшее, что может быть, не теряем время даром", — сказала Лика.

Певица также отметила, что всегда получала удовольствие от интима с мужчиной и не имитировала оргазм. По словам Лики, к своему возрасту она ни разу не прибегала к услугам пластических хирургов, поскольку предпочитает сохранять природный облик нетронутым.

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