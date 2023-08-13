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Певец Филипп Киркоров похвастался прогрессом сына в вейксерфинге

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Шоу-бизнес

Российский исполнитель Филипп Киркоров продолжает свой летний отпуск вместе с семьей в Греции. Поп-король не забывает делиться с поклонниками счастливыми моментами в соцсетях.

Певец Филипп Киркоров похвастался прогрессом сына в вейксерфинге
Фото: соцсети

На отдыхе сын артиста Мартин увлекся новым видом спорта — вейксерфингом. Счастливый отец поделился в личном блоге прогрессом 11-летнего наследника. На опубликованных кадрах мальчик сделал несколько трюков, чем очень восхитил отца.

"Жизнь на 360. Мартин сделал это! Горжусь", — написал под публикацией певец.

Поклонники присоединились к восхищению артиста, отметив, что Мартин с каждым годом становится все больше похож на отца.

Ранее Филипп Киркоров показал себя и сына Мартина во время велосипедной прогулки.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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