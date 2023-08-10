Дочь Александра Малинина перестала скрывать жениха-англичанина

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Устинья Малинина, дочь Александра Малинина, больше не скрывает своего личного женского счастья – еще в феврале этого года она получила предложение руки и сердца от возлюбленного по имени Зак. Молодые люди встречаются довольно долго, поэтому будущая жена ответила согласием.

Фото: YouTube

Судя по всему, дело активно идет к свадьбе, сама девушка признавалась, что торжество будет шикарным. Однако ни даты, ни биографии молодого человека Устинья не раскрывает.

Известно лишь, что парень всю жизнь живет в Англии, там же живут и его родители. Устинья знакома с родственниками будущего супруга и поддерживает с ними теплые отношения.

В настоящее время молодые влюбленные отдыхают в Италии в компании родителей Устиньи. И девушка наконец перестала скрывать своего возлюбленного – теперь на каждом фотоснимке есть Зак, при этом он не закрывает лицо и не скрывается под кепкой. Сама же Устинья нежно целует своего любимого.

Многие подписчики утверждают, что молодой человек похож на Александра Малинина, однако такие заявления вызывают у Устиньи лишь улыбку.

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