Певица Анна Седокова поделилась советами для борьбы с алкогольной зависимостью

Певица Анна Седокова некоторое время назад решила бросить выпивать. Артистка ежедневно рассказывает в своем блоге, как она справляется с этой зависимостью.

Фото: Инстаграм

Певица поделилась с подписчиками в соцсетях новостью, что уже 18 дней не пьет алкоголь. По ее словам, она счастлива и отказ от выпивки оказался не таким трудным испытанием. Звезда поделилась советами, которые помогают ей в борьбе с вредной привычкой.

"На самом деле все не так-то сложно. Есть триггеры, которые проходишь, это встречи с друзьями или походы в рестораны. Или очень усталые вечера после тяжелого дня, но я просто быстрее ложусь спать и все! Реально странно было только первое время", — поделилась артистка.

Седокова также отметила, что у нее улучшилось состояние кожи, ушли отеки и исчезли лишние килограммы. Еще одним плюсом певица назвала экономию денег.

Ранее певица Анна Седокова оправдалась перед поклонниками, которые набросились на нее из-за лишнего веса.

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