Украинская певица Анна Седокова недавно снялась в программе "Шоу Воли" на телеканале ТНТ. Комментаторы отметили, что внешность артистки в эфире разительно отличалась от того, какой она себя показывает в соцсетях.
Артистка решила ответить хейтерам, которые раскритиковали ее за лишний вес. Звезда оправдалась, что поправилась из-за лекарств, которые помогают ей бороться с крапивницей. Она также отметила, что сейчас работает над собой и уже достигла определенных результатов.
"Сколько бы ты не красилась и не готовилась, самые дорогие визажисты, самые дорогие наряды, сколько бы ты не переживала, всё равно после шоу появится какая-нибудь фотография, на которой ты будешь максимальная некрасавица. Максимальный урод тебя обязательно захейтит в интернете", — негодует певица.
40-летняя Седокова сообщила, что сейчас находится на жестком интервальном голодании, принимает витамины, а также полностью отказалась от алкоголя. По ее словам, она уже привыкла к такому режиму.
Исполнительница также добавила, что весь негатив, который хейтеры выливают на нее в соцсетях, рано или поздно вернется к ним бумерангом.
Ранее экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась откровениями об интимной жизни с мужем-баскетболистом.
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