ТМZ: микрофон, который Cardi B бросила в фанатку, продали почти за $100 тысяч

Микрофон, который американская рэперша Cardi B бросила фанатке со сцены, был продан почти за 100 000 долларов на сайте eBay. Об этом сообщает TMZ. Аукцион завершился утром 8 августа, и за микрофон Shure Axient была сделана финальная ставка в размере 99 900 долларов.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Карди Би

По данным портала, владелец продюсерской компании The Wave выставил микрофон на продажу за 500 долларов, и примерно за неделю на его приобретение было сделано более 120 заявок. Продавец отметил, что вырученные средства будут направлены в две благотворительные организации: Wounded Warrior Project и Friendship Circle Las Vegas.

Ранее журнал Variety сообщил, что Cardi B в сердцах бросила микрофон в женщину во время концерта в Лас-Вегасе. Пострадавшая сообщила о случившемся в правоохранительные органы, заявив о нападении. Однако полиция США не стала предъявлять рэперше никаких обвинений.

Белькалис Марленис Альманзар, выступающая под псевдонимом Cardi B — американская хип-хоп исполнительница и автор песен. В 2019 году она получила музыкальную премию "Грэмми" за рэп-альбом "Invasion of Privacy".

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Cardi B throws mic at a jealous fan😳