Дмитрий Куклачёв развёлся в День кошек

2:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стали известны подробности о разводе и дележе имущества Дмитрия Куклачева, старшего сына известного артиста и дрессировщика кошек Юрия Куклачева.

Фото: www.theatreartlife .com/lifestyle/the-moscow-cat-theatre-engages-cats-as-actors/

Дело, начавшее развиваться 7 июля текущего года, привлекло внимание общественности. В этот день Дмитрий Куклачев развелся со своей супругой Мариной, и их имущество стало предметом раздоров.

Мировой суд района Дорогомилово принял решение о разводе Дмитрия и Марины. Характерно, что это решение стало окончательным именно в День кошек, который отмечается 8 августа. В этот день решение суда оформило завершение их супружеской связи. Сразу после развода Марина подала иск в Дорогомиловский районный суд о разделе нажитого за годы совместной жизни имущества.

По сообщениям источников, в совместной собственности экс-супругов находится квартира на западе Москвы, а также автомобиль. Кроме того, в их попечении находится порядка 150 кошек, что олицетворяет значимость кошек в их семейной жизни и профессиональной деятельности.

Важно отметить, что сразу после развода появились слухи о возможном примирении Дмитрия и Марины. В ходе дня рождения Дмитрия, который наступил 5 августа, многие свидетели заметили, как экс-супруги обнимались и вели себя как близкие друзья. Это возбудило догадки, что иск о разделе имущества может быть отозван. Вскоре оказалось, что так и произошло: официально стало известно, что Марина отказалась от своего иска.

Дмитрий и Марина сотрудничают в Театре кошек Куклачева, который является их общим профессиональным творческим полем. Дмитрий, заслуженный артист Российской Федерации, занимает в театре важную должность и является заместителем своего отца Юрия Куклачева. Марина также активно участвует в театральных постановках, она — актриса и почетный деятель искусств города Москвы. Вместе они создают уникальные и захватывающие выступления, посвященные миру кошек.

У бывших супругов есть общий 21-летний сын, который олицетворяет неразрывные семейные связи, несмотря на завершение их брака. Знаменитый артист Юрий Куклачев заранее предусмотрительно разделил свое имущество между своими наследниками, чтобы избежать возможных конфликтов. Это решение способствовало сохранению гармонии и солидарности в семье.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Дмитрий Куклачев, клоун и художественный руководитель Театра кошек