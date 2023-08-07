Во что болезнь Лайма превратила мировую модель Беллу Хадид

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

StarHit пишет, что 26-летняя Белла Хадид — известная американская модель, сообщила о своем обострении болезни Лайма, которая была вызвана укусом клеща в 2012 году. Из-за этого она приняла паузу в своей карьере, перестала участвовать в показах и появляться на публике. На недавних фотографиях в своих соцсетях, сделанных в больнице, Белла выглядит ослабленной и похудевшей. Она не стесняется показывать свою натуральную внешность, не скрывая следов усталости.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cvmz8ilAcxx/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Белла выразила гордость за себя и благодарность своей маме за поддержку и веру в нее. Она обещает вернуться к работе, как только полностью восстановится. Модель подчеркивает, что все будет хорошо и сильно призывает бороться и верить в себя, так как это помогает преодолеть трудности. Белла выражает благодарность за все, что преодолела и уверена, что это сделало ее сильнее.

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