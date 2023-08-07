Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Президент Индонезии позже объявит решение о присоединении к БРИКС
Туркмения выступила за отмену смертной казни в будущем во всём мире
Два комбайнёра подорвались на мине в Белгородской области
Мэр Дериндже допустил, что причиной взрыва в порту могла стать халатность
Политолог Колчин: вопрос ликвидации Зеленского может встать в дальнейшем
Свежие подробности о последствиях ДТП с 56-летней Ладой Дэнс
Лавров и Ван И провели телефонный разговор
Кардиолог Степанов назвал продукты, защищающие от тромбов
Суд оставил в силе пожизненный приговор Ильназу Галявиеву за расстрел в казанской школе

Во что болезнь Лайма превратила мировую модель Беллу Хадид

1:00
Шоу-бизнес

StarHit пишет, что 26-летняя Белла Хадид — известная американская модель, сообщила о своем обострении болезни Лайма, которая была вызвана укусом клеща в 2012 году. Из-за этого она приняла паузу в своей карьере, перестала участвовать в показах и появляться на публике. На недавних фотографиях в своих соцсетях, сделанных в больнице, Белла выглядит ослабленной и похудевшей. Она не стесняется показывать свою натуральную внешность, не скрывая следов усталости.

Во что болезнь Лайма превратила мировую модель Беллу Хадид
Фото: https://www.instagram.com/p/Cvmz8ilAcxx/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Белла выразила гордость за себя и благодарность своей маме за поддержку и веру в нее. Она обещает вернуться к работе, как только полностью восстановится. Модель подчеркивает, что все будет хорошо и сильно призывает бороться и верить в себя, так как это помогает преодолеть трудности. Белла выражает благодарность за все, что преодолела и уверена, что это сделало ее сильнее.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Ветерана СВО жестоко избили в Забайкалье

В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.

Потерявшего конечность ветерана СВО избили в Забайкальском крае
В Екатеринбурге школьник из ревности убил 15-летнюю подругу
Российский школьник зарезал подругу из-за ревности
Лобода и Барских отказались выступать на одной сцене с Меладзе
"Твоя трагедия и боль": Проклова рассказала о жертвах Мирошниченко ради карьеры
Мексика раскачивает США, играя на внутренних противоречиях Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
Почему отношения Украины и Польши ухудшились
Появилось видео затопления танка ВСУ в реке вместе с экипажем
Киевский режим проявил неуважение к монументу "Родина-мать". Это наказывается свыше
Киевский режим проявил неуважение к монументу "Родина-мать". Это наказывается свыше
Последние материалы
Полиция обнаружила тело режиссёра Светланы Джимбиновой в её квартире в Москве
ЕБА и "Автостат" анализируют автомобильный рынок России
Зеленский: Киев не собирался и не собирается переносить конфликт на территорию России
Яндекс запустил определитель нежелательных номеров в WhatsApp* и Viber
Европейская валюта окажется под угрозой рецессии в 2024 году
ВСУ методично разрушают мосты в Крым. Почему мосты через Днепр невредимы?
Мать "челябинского маньяка" Ческидова устроила скандал в храме, где раньше работала
Украина продолжает продавать России титановое сырье через посредников
WSJ: главная проблема Киева — невозможность производить собственные боеприпасы
В Архангельской области водолазы обнаружили погибших мужчину и юношу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников