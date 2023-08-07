The Financial Times: Китай ввел ограничения для экономистов, обсуждающих вопросы экономики страны

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На фоне неожиданных проблем с ростом, с которыми столкнулась китайская экономика во время её восстановления после пандемии COVID-19, Пекин издал директиву, требующую, чтобы местные эксперты давали только положительные комментарии о ситуации.

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Китайские власти ввели ограничения, не позволяющие экономистам высказывать негативные мнения относительно экономического состояния страны. Это ограничение честного экономического анализа последовало за публикацией обескураживающих данных, касающихся китайской экономики, что привело к снижению доверия инвесторов и помешало усилиям Пекина.

Меры цензуры распространяются не только на работодателей, но и на телевизионные передачи.

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