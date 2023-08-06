Телеведущая Ляйсан Утяшева похвасталась идеальной фигурой в купальнике

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ляйсан Утяшева вместе супругом Павлом Волей проводят летний отдых в Турции. Звезда не забывает делиться с поклонниками в соцсетях моментами романтического путешествия.

Фото: соцсети

На днях бывшая гимнастка поделилась откровенным видео в купальнике. Ляйсан в белом бикини устроила смелые танцы в шале. Телеведущая эротично облилась водой из бутылки и двигалась ритмично в такт музыке.

Поклонники в комментариях отметили стройную фигуру 38-летней Утяшевой, а также смелый выбор белого наряда.

"Вы очень классная! Но не обесценивайте себя… Как-то пахнет Бузовой от этого видео", "Фигурка огонь", "Ну просто отменная фигурка! С двумя-то детками! Умница!", "Жаришка! Выглядите супер", — комментируют фанаты.

Ранее Ляйсан Утяшева рассказала, какую роль сыграла Ирина Виннер в ее отношениях с Павлом Волей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.