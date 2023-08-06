Певица Алсу опубликовала редкое фото с матерью в ее 69-й день рождения

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Алсу решила поделиться серией снимков в честь знаменательного события. Мама артистки Разия Исхаковна празднует свое 69-летие.

Фото: соцсети

Стоит отметить, что женщина обладает яркой внешностью и совершенно не выглядит на свой возраст. На опубликованных снимках мама певицы предстала в фиолетовом платье в пол с цветочным рисунком. Также Разия подчеркнула образ маникюром и помадой похожих оттенков. Финальным штрихом наряда стала миниатюрная шляпка с вуалью.

"С днем рождения, мамик! Папа на днях сказал мне, что рад, что дети уже взрослые и у всех своя жизнь, что хочет посвятить все оставшееся время, энергию и любовь только тебе, чтобы ты была самой счастливой. Ничего лучше я давно не слышала", — поздравила Алсу свою маму.

Певица также поделилась советом психологов, которые рекомендуют делать счастливой маму, если вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы.

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