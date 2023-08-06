Российская певица Алсу решила поделиться серией снимков в честь знаменательного события. Мама артистки Разия Исхаковна празднует свое 69-летие.
Стоит отметить, что женщина обладает яркой внешностью и совершенно не выглядит на свой возраст. На опубликованных снимках мама певицы предстала в фиолетовом платье в пол с цветочным рисунком. Также Разия подчеркнула образ маникюром и помадой похожих оттенков. Финальным штрихом наряда стала миниатюрная шляпка с вуалью.
"С днем рождения, мамик! Папа на днях сказал мне, что рад, что дети уже взрослые и у всех своя жизнь, что хочет посвятить все оставшееся время, энергию и любовь только тебе, чтобы ты была самой счастливой. Ничего лучше я давно не слышала", — поздравила Алсу свою маму.
Певица также поделилась советом психологов, которые рекомендуют делать счастливой маму, если вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Народный артист РФ Юрий Назаров считает, что Ада Роговцева потеряла ясность ума.