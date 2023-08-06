Актриса Кристина Асмус опровергла слухи о беременности

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус, как и многие отечественные знаменитости отправилась в свой летний отпуск. Похоже, что на отдыхе артистка немного запустила себя, из-за чего у нее появились лишние килограммы. На этом фоне в Сети возникли слухи о беременности звезды.

Фото: соцсети

35-летняя Асмус опубликовала снимок, на котором она в купальнике позирует с округлившимся животом и налившейся грудью. Кристина сразу опровергла домыслы о том, что она ждет от своего нынешнего спутника Романа Евдокимова ребенка.

"Я тут как будто на свой беременный живот смотрю. Нет, я не беременна. Пока! А пост про то, какая же сочная грудь у меня становится, когда я поправляюсь", — написала Асмус под фото.

Актриса также уже думает о том, как ей сбросить лишние килограммы, при этом не потеряв объем груди. Асмус также пошутила, что не стоит ей предлагать услуги "звёздного хирурга" Тимура Хайдарова.

Ранее Кристина Асмус опубликовала фото из отпуска вместе с 9-летней дочерью.

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