Актриса Кристина Асмус показала 9-летнюю дочь

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В июне 2020 года 35-летняя Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов объявили о своем разводе после 8 лет совместной жизни. Они не стали распространяться о конкретных причинах разрыва, но Гарик отметил, что они поняли, что являются совершенно разными людьми. В браке у них родилась дочь Анастасия. Мама с дочкой вместе проводят отпуск в Турции.

Peopletalk пишет, что актриса Кристина Асмус поделилась снимками со своей девятилетней дочерью в запрещенной социальной сети. Она написала, что не является человеком, который просто лежит на пляже во время отпуска, а предпочитает наслаждаться солнечными ваннами. Она также отметила, что в начале поездки она чувствовала себя не очень хорошо, но море помогло ей расслабиться и избавиться от негативных эмоций.

Кристина Асмус продолжает делиться своими впечатлениями и моментами из жизни со своими подписчиками, позволяя им быть ближе к ее личной жизни и приключениям.

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