Актриса Светлана Тома восхитила Леру Кудрявцеву своей стройностью

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Светлана Тома, которую многие запомнили по роли цыганки Рады в фильме "Табор уходит в небо", пришла в студию шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. 76-летняя звезда поразила ведущую Леру Кудрявцеву своей внешностью.

Фото: youtube.com

Новым героем программы "Секрет на миллион" стала актриса Ирина Лачина. В студию также пришла ее мама Светлана Тома, которая смогла сохранить былую стройность. 50-летняя дочь артистки отметила, что мама может носить одежду, в которой ходила 10 лет назад.

"Это наследственность называется, генетика, потому что в нашей семье так выглядят. Мои года — мое богатство, я не скрываю свой возраст, но и на нем сосредотачиваться не нужно. Биологический возраст не соответствует внутренним ощущениям. Я люблю жизнь, я стараюсь быть в хорошем настроении", — поделилась секретом своей неувядающей молодости актриса.

Звезда фильма "Табор уходит в небо" также отметила, что никогда не пользовалась услугами пластических хирургов, а салоны красоты обходит стороной.

Ранее в шоу "Секрет на миллион" актриса Ирина Лачина призналась, что из-за детской травмы не может сниматься в эротических сценах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.