Певица Ханна похвасталась фигурой спустя полгода после вторых родов

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Курьянова, которую многие знают по псевдониму Ханна, в феврале этого года родила вторую дочь Камиллу. Исполнительница поделилась в соцсетях кадрами, на которых похвасталась стройной фигурой спустя полгода после родов.

Фото: соцсети

Артистка рассказала, что восстанавливать фигуру ей помогает определенный рацион питания, витамины, а также различная косметика и уходовые средства. В опубликованном видео Ханна позирует перед зеркалом.

"Среди кучи дел на отдыхе стараюсь находить время на уход за собой, это вектор на этот месяц!", — написала звезда.

Певица отметила, что за беременность набрала около 10 килограммов. Сейчас, исполнительница практически не употребляем сахар, мучное и газированные напитки.

Напомним, что певица Ханна замужем за музыкальным продюсером Павлом Курьяновым. В браке у пары родилось две девочки — старшая Адриана и младшая Камилла.

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