Телеведущая Екатерина Стриженова поздравила Якубовича с 78-летием совместным фото

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова не забыла о дне рождения своего коллеги. Звезда опубликовала в соцсетях совместный снимок с Леонидом Аркадьевичем и дополнила его умилительным комментарием.

Фото: Пресс-служба Нового театра

"С удовольствием обнимаю нашего новорожденного Леонида Аркадьевича! Он никогда не сидит на месте: водит самолеты, снимается в кино, пишет книги, играет в теннис, а совсем недавно сыграл главную роль в пьесе Мольера "Скупой", — прокомментировала свежий снимок Стриженова.

Коллега Леонида Якубовича по Первому каналу также добавила, что осенью обязательно посетит театральную премьеру спектакля.

Напомним, что недавно Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова представил премьеру спектакля "Скупой" по комедии Мольера в литературной обработке Леонида Якубовича.

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