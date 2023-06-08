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Новый театр представляет спектакль "Скупой"

4:28
Культура

13 и 14 июня Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова представляет премьеру спектакля "Скупой" по комедии Ж.-Б. Мольера в литературной обработке Леонида Якубовича.

Новый театр представляет спектакль "Скупой"
Фото: Пресс-служба Нового театра

Режиссер - народный артист России Валентин Клементьев. Художник - Александр Цветной.

В главной роли — народный артист РФ Леонид Якубович.

Премьера комедии "Скупой" состоялась в 1669 году. Сам Мольер сыграл в ней главную роль — скряги Гарпагона. Пьеса озадачила публику: не так часто в те времена на театральной сцене говорили прозой. Кроме того, мольеровская сатира оказалась слишком острой — парижская публика, заполнившая театр Пале-Рояль, не была готова к подобному градусу критики современного общества.

Но дальнейший триумфальный путь комедии, единодушное признание ее великим образцом мировой драматургии, показали: во все времена тема "Скупого" актуальна.

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Новый взгляд на классический текст предложил Леонид Якубович, выступивший в работе над спектаклем не только исполнителем главной роли, но и соавтором Мольера.

Леонид Якубович:

При обсуждении "Скупого" с Эдуардом Бояковым у него возникла идея, что Гарпагон к финалу пьесы становится "лучше". Я пытался понять, что он имеет в виду под словом "лучше". И в конце концов это "лучше" превратилось в то, что Гарпагон просто иной. Другой. Не такой, как кажется. Это превращение не могло резко произойти в финале — оно должно быть мотивировано. Я написал четыре монолога для своего героя, зная к какому финалу иду. И тогда стало ясно, что и весь стиль разговора надо менять. Существующие переводы — подстрочники, формальный перевод с французского языка на русский. Нет литературной обработки, которая переводила бы текст неформально. То есть с философии французов на философию русских. И я стал кое-где менять текст, литературно обрабатывать вещи, которые мог себе позволить. Стало чуть современнее, живее.

Спектакль "Скупой" оформил художник Александр Цветной.

Визуальный мир спектакля — не реконструкция стиля и атрибутов XVII века, не попытка исторической аутентичности в создании сценографии и костюмов. Это тонкая, изящная, немного ироничная стилизация, взгляд на эпоху Просвещения из XXI века.

Эдуард Бояков:

Сам строй мольеровской логики таков, что делает невероятно сложной и увлекательной для актера задачу "первого плана". На первый взгляд, нет ничего проще и примитивнее, чем иллюстрировать первый план: этот старый — завидует, тот молодой — ревнует, эта — красивая, любит, та — не очень красивая, злится… В современном театре это часто игнорируется. Сочиняется иное содержание, которое наделяет текст другими смыслами.

С моей точки зрения, интерпретация не может отметать первый смысловой план, не должна отменять сам предмет интерпретации. В сценической версии Нового Театра вновь написанные монологи Гарпагона не ломают первый уровень — они ему дают дополнительные слои, не отменяя верхнего.

В спектакле заняты артисты разных поколений:

  • народный артист РФ Валентин Клементьев,
  • заслуженные артисты РФ Евдокия Германова,
  • Сергей Габриэлян,
  • артисты Дмитрий Мальцев,
  • Софья Бородицкая,
  • Дарья Коларж,
  • Александр Сальник,
  • Дарья Дуженкова,
  • Артем Орлов,
  • Никита Кашеваров.

Евдокия Германова, исполнительница роли Фрозины:

Непревзойдённой ценностью в театре является живой актёр. Наивысшей ценностью для актёра — партнёр, ибо он — множитель таланта! Партнёрство с виртуозными Леонидом Аркадьевичем Якубовичем, его обаяние и головокружительная энергоёмкость, его самодисциплина и щедрое одаривание своим талантом восхищает и вдохновляет весь актёрский ансамбль на творческие дерзания.

Всё это залог успеха спектакля "Скупой".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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