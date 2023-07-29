Композитор Ирина Грибулина объяснила, почему не брала деньги за свои песни

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и композитор Ирина Грибулина стала героем нового выпуска шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. В общении с телеведущей Лерой Кудрявцевой артистка призналась, что она бесплатно писала песни для многих отечественных звезд.

Фото: кадр из программы "Секрет на миллион"

В частности, она написала трек Валерию Леонтьеву. По ее словам, она просто в тот момент восхищалась профессионализмом певца и его самоотдачей. Поэтому она просто подарила Леонтьеву песню.

Кроме того, Ирина бесплатно написала композицию для Бориса Моисеева, когда тот находился в тяжелом состоянии после инсульта. Впоследствии песня "Улетаю в небо" стала одним из хитов исполнителя.

"Когда он лежал в коме после тяжелейшего инсульта, когда боялись, что он не выживет, то я пришла и сказала: "Борька, ты выкарабкивайся, я тебе песню подарю. Я ее заговариваю на здоровье твое, и ты с этой песней объездишь еще всю страну и станешь лауреатом "Песни года"". Все, что я сказала, произошло", — вспомнила Грибулина.

Ранее в интервью Ирина Грибулина призналась, что во время нелегкой жизни с мужем-тираном ей пришлось сделать пять абортов.

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