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Певица Ирина Грибулина призналась в пяти абортах

1:07
Шоу-бизнес

Певица и композитор Ирина Грибулина стала новым гостем программы "Секрет на миллион". Звезда призналась ведущей Лере Кудрявцевой, что потеряла пятерых детей из-за абортов.

Певица Ирина Грибулина призналась в пяти абортах
Фото: https://www.instagram.com/gribulinairina/

Причиной  трагедии в жизни Грибулиной был ее третий муж Владимир Маргойт. Певица прожила с ним 10 лет, в течении которых она терпела насилие и унижение с его стороны. По словам Ирины, он завидовал ее успеху и обвинял в неверности.

Поэтесса призналась, что у нее могло быть пять детей, однако из-за мужа ей приходилось делать аборты.

"Один раз он меня просто отволок на аборт и сказал: "Позже". Клянусь, каждый раз он обещал, что все будет, но в следующий раз", — со слезами на глазах вспомнила артистка.

Ирина рассказала, что после пяти абортов узнала о своей бесплодности. Однако она не отчаялась и обратилась к врачам из Италии, которые восстановили ей репродуктивные функции. Поэтому в 43 года Грибулина смогла стать матерью несмотря на пережитые трудности.

 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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