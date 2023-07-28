Объявлены дата и время церемонии прощания с известной актрисой театра и кино, народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой.
Похороны состоятся 29 июля в 11:00 в театре Моссовета, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 16, стр. 1.
Жизнь Нины Дробышевой оборвалась в ночь со среды на четверг.
Одной из её заметных ролей в кино стала Саша Львова в военном фильме Григория Чухрая "Чистое небо".
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.