Объявлено место и дата церемонии прощания с актрисой Ниной Дробышевой

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Объявлены дата и время церемонии прощания с известной актрисой театра и кино, народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой.

Фото: mossoveta.ru

Похороны состоятся 29 июля в 11:00 в театре Моссовета, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 16, стр. 1.

Жизнь Нины Дробышевой оборвалась в ночь со среды на четверг.

Одной из её заметных ролей в кино стала Саша Львова в военном фильме Григория Чухрая "Чистое небо".

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