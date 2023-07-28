Певица Лолита Милявская рассказала, что в начале карьеры ее сравнивали с кастрированным котом

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская в общении с "Пятым каналом" призналась, что в начале своей карьеры была очень плохим исполнителем, из-за чего ее сравнивали с кастрированным котом.

Фото: radiokp.ru

"Мне было лет 25, по-моему, или что-то около того. И я уже была старше тех, кто сейчас начинает. Я так хреново пела. Я не говорю, что сейчас я это делаю хорошо, но это было так отвратительно. Надо было ставить памятник слушателям, которые на концерты приходили", — поделилась Лолита.

Исполнительница хита "Пошлю его на…" отметила, что профессиональные навыки пения приходят для многих артистов постепенно. Лолита подчеркнула, что молодые исполнители не заслуживают сильной критики, поскольку она только недавно закончили обучение и еще не имеют достаточного опыта на сцене.

"Хейтить — такого слова тогда не было. Вместо хейта к тебе подходили и говорили: "Фу, это же безвкусица. И поет как кот, которому отрезали яички", — рассказала о своих воспоминаниях артистка.

Несмотря на свой возраст 60-летняя Лолита Милявская чувствует себя очень молодо. Недавно она доказала это, решив продемонстрировать свои ягодицы прямо на сцене.

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