В Вене сотни людей собрались в знак протеста против концертов Rammstein

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Вене около 500 человек собрались на акцию протеста на стадионе имени Эрнста Хаппеля. Демонстранты требуют отмены концертов Rammstein из-за обвинений в сексуальных домогательствах в отношении фронтмена группы Тилля Линдеманна, сообщает ТАСС.

Фото: Вадим Савицкий

Протестующие держат плакаты с такими надписями, как "Вы всё ещё можете выбросить свой билет", "Верьте жертвам" и "Долой преступников с места преступления".

Скандал разразился в конце мая, когда ирландка Шелби Линн обвинила Линдеманна в насилии. Кроме того, в июле две женщины обвинили клавишника группы Кристиана Лоренца в насилии.

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