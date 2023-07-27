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Звезда "ДОМа-2" Дарья Пынзарь рассказала о своей шикарной квартире в Турции

1:26
Шоу-бизнес

Известная блогерша Дарья Пынзарь, прославившаяся своим участием в проекте "Дом-2", раскрыла подробности о жилье, которое она со своим мужем приобрела в Турции, сообщает "СтарХит".

Звезда "ДОМа-2" Дарья Пынзарь рассказала о своей шикарной квартире в Турции
Фото: Фото с личного Instagram-аккаунта Дарьи Пынзарь (Социальная сеть Instagram признана экстремистской и запрещена в России).

По словам звезды, в бессчетном количестве комнат нового дома ее семьи уже расставлена мебель, установлена техника и даже предметы декора. Несмотря на то, что квартира наполнена оливковыми и золотыми цветами, по словам девушки, она выглядит очень светлой.

Кроме того, Дарья похвасталась, что в ее квартире теперь будет просторная гардеробная.

"Чтобы вы понимали, целая комната — это моя гардеробная! Так хочется показать, что получится!", — заявила она.

В комплексе, где располагается квартира Пынзарей, есть преимущества, которые подкупили их при просмотре недвижимости.

"Как и в большинстве комплексов в Алании сюда входят: два бассейна, спортивный зал, сауна-хаммам. Я как в нее зашла сразу влюбилась, а Сергей сказал, что слишком большая. Но я его убедила в секунду словами "зато теперь у тебя будет свой кабинет". Он тут же согласился", — рассказывает блогер.

Напомним, около пяти лет назад Дарья Пынзарь с мужем и детьми отправились в отпуск в Турцию. Теплая страна так понравилась семье, что они решили туда переехать и вскоре приобрели жилье.

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Автор Кирилл Супрунович
Кирилл Супрунович — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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