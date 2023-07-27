Лайма Вайкуле продемонстрировала будни в Юрмале с Максимом Галкиным*

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На данный момент Максим Галкин* находится в Юрмале, где навещает свою подругу Лайму Вайкуле. Певица рассказывает о нём и Алле Пугачёвой, а также размещает их совместные фотографии в своих социальных сетях.

Фото: eg.ru

В её блоге опубликовано видео, на котором Галкин* выезжает на велосипеде из двора, одетый в неоновую ветровку. В ответ на его слова "Мы спортсмены, пока!" Вайкуле произносит "Чао, бамбино". Это видео вызвало различные реакции в Сети: некоторые пользователи похвалили звёзд за сохранение дружбы, в то время как другие напомнили комику о его прежних действиях.

"И он ухал в закат", — подписала ролик певица.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Кто из артистов приедет на фестиваль Лаймы в Юрмалу в этом году?