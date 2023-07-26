Признание Ангелины Татарченковой во флирте с Батрутдиновым на шоу "Выжить в Дубае"

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Участница шоу "Выжить в Дубае" Ангелина Татарченкова рассказала в интервью kp. ru что она убеждена в романтических чувствах к ней комика и шоумена Тимура Батрутдинова.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Она поделилась, что Батрутдинов искренне признался ей в своих чувствах во время проекта и даже назвал ее "матерью своих детей".

Татарченкова пояснила, что ее явная неприязнь к Батрутдинову на шоу проистекала из ситуации, когда он не помог ее команде, когда она просила об этом, что повлияло на их шансы на победу. Однако она подчеркнула, что не рассматривает это как разочарование со стороны комика; скорее, он вел игру честно и в соответствии с правилами шоу.

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