Блогера Викторию Боню требуют проверить на пропаганду наркотиков

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российские общественники обратили внимание на блогершу Викторию Боню, а точнее на ее соцсети и рекламу отдыха с использованием запрещенных веществ.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Виктории Бони

Бывшая звезда "Дома-2" рекламировала экзотическое путешествие, где одним из развлечений является айяуаска — отвар из галлюциногенных растений бассейна Амазонки. Позже звезда начала предлагать подписчикам прилететь к ней в Барселону, где она за деньги напоит их "чудесным" отваром.

"За такое "развлечение" с риском для жизни в компании Вики придётся отдать от 5,5 тыс. до 10 тыс. евро. Боня даже создала для этого отдельный сайт, а во всяких интервью не стесняясь называет себя "амбассадрором аяуаски" в РФ", — пишет Telegram-канал SHOT.

После обнаруженной рекламы в соцсетях Бони, общественники из движения ФПБК обратились в генпрокуратуру РФ с целью проверить деятельность блогерши.

Сама Виктория Боня считает, что она имеет право на подобную рекламу, поскольку уже много лет живет в другой стране, где подобное не запрещено.

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