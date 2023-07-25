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Модель Елена Перминова рассказала о работе на рынке в юности

1:25
Шоу-бизнес

Звезда подиума Елена Перминова родом из города Бердск Новосибирской области. По её словам, в детстве ей пришлось помогать маме на рынке, чтобы заработать лишнюю копеечку. Её знал весь рынок.

Модель Елена Перминова рассказала о работе на рынке в юности
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Кажется, о таком я никогда не рассказывала. Мне было восемь лет, и мы с мамой стояли на рынке в минус 35 градусов и продавали обувь, которую в ту же ночь купили на барахолке", — поделилась звезда.

Продавать приходилось и пирожки с клубникой, нижнее бельё, купальники и тапочки. И хотя Елена признается, что все это выглядело не очень, получалось у неё хорошо.

Уже повзрослев, Елена стала активно продвигаться в качестве модели. Она поделилась фотографией, на которой её невозможно узнать: тёмные короткие волосы и экстравагантный макияж, который явно добавил ей десяток лет.

"Тогда я даже не подозревала масштаб бедствия и была очень счастлива выступать на большой сцене Новосибирского оперного театра", — сообщила звезда соцсетей.

Перминова также рассказала, что никогда не делала ринопластику, но в 16 лет стала лицом клиники пластической хирургии. Её нос казался всем "прооперированным", и хотя ей на тот момент заплатили всего 500 рублей, клиника ещё в течение 7 лет пользовалась её фотографиями.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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