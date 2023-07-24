Blikk: Джонни Деппа нашли без сознания в номере отеля в Будапеште, актёр госпитализирован

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американский актёр Джонни Депп был найден без сознания в номере отеля в Будапеште, после чего его доставили в одну из венгерских больниц. Об этом пишет Blikk.

Фото: https://media.vanityfair.com/

По информации издания, Депп должен был выступить в Венгрии вместе со своей музыкальной группой Hollywood Vampires, однако он не появился на саундчеке — мероприятии по проверке звукового оборудования перед выступлением.

Отмечается, что коллеги 60-летнего актёра отправились к нему в номер. Обнаружив Деппа без сознания, они обратились за помощью к медикам, сказано в статье. Концерт Hollywood Vampires в Венгрии пришлось отменить. Что именно послужило причиной ухудшения состояния популярного артиста, пока не уточняется.

Ранее в СМИ появились данные о том, что Депп собирается приехать в Россию. Однако его менеджер опроверг эти сведения.

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