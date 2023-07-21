Охлобыстин заявил, что в Канаде его ценят больше, чем в России

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин поблагодарил Канаду за введённые против него санкции.

Фото: Instagram

Звезда сериала "Интерны" посчитал введение против него санкций поздравлением с 57-летием.

Актёр гордится тем, что он попал в один список с Никитой Михалковым, Юлией Чичериной, Михаилом Пиотровским, Филиппом Киркоровым и Иосифом Пригожиным. Охлобыстин считает, что Киркоров и Пригожин ни в чём не провинились, однако безвинно страдают.

"Всё равно спасибо правительству Канады за высокую оценку. Дома меня так не ценят", — написал артист в своём Telegram-канале.

Охлобыстин поблагодарил Бога за то, что родился в наш исторический период.

"В любое другое я бы спился от скуки", — признался актёр.

Ранее Иван Охлобыстин заступился за Владимира Машкова.

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Охлобыстин сказал правду о перебежчиках