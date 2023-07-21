Иван Охлобыстин поблагодарил Канаду за введённые против него санкции.
Звезда сериала "Интерны" посчитал введение против него санкций поздравлением с 57-летием.
Актёр гордится тем, что он попал в один список с Никитой Михалковым, Юлией Чичериной, Михаилом Пиотровским, Филиппом Киркоровым и Иосифом Пригожиным. Охлобыстин считает, что Киркоров и Пригожин ни в чём не провинились, однако безвинно страдают.
"Всё равно спасибо правительству Канады за высокую оценку. Дома меня так не ценят", — написал артист в своём Telegram-канале.
Охлобыстин поблагодарил Бога за то, что родился в наш исторический период.
"В любое другое я бы спился от скуки", — признался актёр.
Ранее Иван Охлобыстин заступился за Владимира Машкова.
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