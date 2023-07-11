Охлобыстин заступился за Машкова: морщить губки уточкой безнравственно

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Иван Охлобыстин поприветсnвовал поступок Владимира Машкова.

Фото: Instagram

Звезда сериала "Интерны" отметил, что многие нападают на Машкова за то, что он разместил на фасаде Московского театра Олега Табакова букву Z. Он уверен, что критика поступка народного артиста России несправедлива.

Охлобыстин объяснил, что его удивляет, почему другие театры не последовали примеру Машкова.

"Их потенциальная, зрительская аудитория за последние полтора года уменьшилась на десятки тысяч. Так что морщить губки уточкой безнравственно", — написал артист в своём Telegram-канале.

Охлобыстин убеждён, что кино, театр и мультипликация обязаны работать на победу.

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что Россия "сползла в мутные 70-е".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Владимир Машков "Московский театр Олега Табакова"