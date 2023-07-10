Охлобыстин заявил, что Россия "сползла в мутные 70-е": это не лучшие времена

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Иван Охлобыстин считает, что России удалось повернуть время вспять и отползти на 50 лет назад.

Фото: Fotodom.ru

Звезда сериала "Интерны" сравнил ситуацию в стране с боевиком, бытовым хоррором и утопией.

"Сползаем в мутные 70-е. Но опять же? Многие хотели СССР 2.0? Вот собственно. Будьте любезны! Конечно, это не лучшие времена Страны Советов, но с чего-то начинать надо. Оборачиваем историю вспять всё-таки", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ради создания сильного общества придётся отказаться от комфорта.

"Жизнь наша будет наполнена высокими смыслами и бытовыми неудобствами", — предположил Охлобыстин, размышляя о будущем России.

Артист считает, что достижение государственного идеала при нашей жизни почти невозможно.

Ранее Иван Охлобыстин высказал свои подозрения о том, что сторонники "похабного мира" что-то знают, но с народом не делятся.

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