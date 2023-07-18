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Артист РФ Александр Ревва опроверг слухи о пластических операциях на своём лице

Шоу-бизнес

Певец и актёр Александр Ревва прокомментировал слухи о своих пластических операциях. Он отметил, что его смешат новости о хирургических вмешательствах, которые обсуждают пользователи Сети.

Артист РФ Александр Ревва опроверг слухи о пластических операциях на своём лице
Фото: ВК

Ревва стал гостем в новом выпуске шоу "Кстати" где высказался о том, что когда-то делал пластические операции. Артист сообщил: он никогда не прибегал к услугам хирургов или косметологов, а внешние изменения связаны с самовнушением и аутотренингами.

"В интернете гуляют ролики, что я сделал полторы тысячи пластических операций. Ничего этого не было", — сказал актёр.

Более того, Ревва дал совет всем россиянкам. Певец рекомендовал женщинам каждое утро вставать и, глядя на себя в зеркале, говорить комплементы и хвалить.

"Нужно просто визуализировать. Я придумал, что я самый красивый, что я вот такой. Пространство начинает всё менять", — поделился Ревва.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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