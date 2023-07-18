"КП": певица Zivert отвергла обвинения в критике СВО на фестивале в Москве

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный фестиваль VK Fest, который собрал десятки тысяч зрителей в Московском парке Горького 16 июня, порадовал поклонников поп-музыки. Особенно ярким событием дня стал концерт с участием талантливой певицы Юлии Зиверт, известной также под псевдонимом Zivert.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

На сцене артистка исполнила свою новую песню "Место" из предстоящего альбома "В мире весёлых". Однако из-за открытой акустики возникло недоразумение. Некоторым зрителям показалось, что она поёт фразу "нет войне" вместо "нет монет". Этот случай привёл к распространению слухов о том, что Зиверт выразила свою позицию против СВО.

Сама певица прокомментировала ситуацию и опровергла эти слухи, называя их провокацией. В интервью с "КП" она ясно заявила, что исполнила правильный текст своей песни "Место" и не делала политических заявлений.

"Песня "Место" имеет более глубокий смысл, чем СМИ или диванные критики хотят в неё вложить. Я думаю, каждый человек мечтает о месте, где нет МОНЕТ, где не важен ЦВЕТ, где постоянно СВЕТ. И творчество Zivert исключительно об этом!" — заявила артистка.

Зиверт подчеркнула, что она живёт и работает в России, покидать страну не планирует.

Ранее сообщалось, что музыкант Гарик Сукачёв выразил свою гражданскую позицию через песню.

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Zivert - Credo