В Юрмале пройдёт музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala. Организатором мероприятия выступила Лайма Вайкуле.
По словам композитора Игоря Крутого, этот фестиваль занял место "Новой волны", которую латвийское правительство выжило из Юрмалы. Он отметил, что Вайкуле специально запускает своё мероприятие именно в те сроки, когда должен был проходить конкурс молодых исполнителей.
"Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья", — указал композитор в беседе с aif.ru.
В этом году в Laima Rendezvous Jurmala примут участие преимущественно латвийские артисты. Однако Вайкуле не забыла пригласить и украинских исполнителей, среди которых Верка Сердючка, Макс Барских и Вера Брежнева. Также на сцену выйдет Андрей Макаревич*, а Алла Пугачёва и Максим Галкин** посетят фестиваль в качестве зрителей.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023.
**признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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