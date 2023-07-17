Макаревич*, Брежнева и Верка Сердючка выступят на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Юрмале пройдёт музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala. Организатором мероприятия выступила Лайма Вайкуле.

Фото: cud.news

По словам композитора Игоря Крутого, этот фестиваль занял место "Новой волны", которую латвийское правительство выжило из Юрмалы. Он отметил, что Вайкуле специально запускает своё мероприятие именно в те сроки, когда должен был проходить конкурс молодых исполнителей.

"Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья", — указал композитор в беседе с aif.ru.

В этом году в Laima Rendezvous Jurmala примут участие преимущественно латвийские артисты. Однако Вайкуле не забыла пригласить и украинских исполнителей, среди которых Верка Сердючка, Макс Барских и Вера Брежнева. Также на сцену выйдет Андрей Макаревич*, а Алла Пугачёва и Максим Галкин** посетят фестиваль в качестве зрителей.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023.

**признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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