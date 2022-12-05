68-летняя артистка Лайма Вайкуле крайне возмущена негативными высказываниями в адрес Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* после их бегства из страны. По словам певицы, примадонна содержала всю Россию, а теперь ей что-то "предъявляют".
"Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить", — заявила Вайкуле в интервью с Анной Монгайт**.
По мнению артистки, современные исполнители не смогут заменить таланта Пугачёвой, потому что именно она — "самая главная звезда".
** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
**признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 25.11.2022
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