Лукашенко оправдал Аллу Пугачёву и Софию Ротару фразой "Это жизнь"

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств в Витебске заявил, что в прошлом некоторые звёзды, которые сейчас находятся "на другой стороне баррикад", получали почётные награды. Им посвящали именные плиты с васильком на Аллее славы.

Фото: eg.ru

Однако президент не жалеет, что "васильки" заложены в честь этих артистов.

"Это жизнь. Бывает всякое. Но мы вручали за искусство, которое эти люди дарили нам и организаторам", — объяснил Лукашенко.

На Аллее славы два "василька" принадлежат Алле Пугачёвой и Софии Ротару.

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