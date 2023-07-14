Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств в Витебске заявил, что в прошлом некоторые звёзды, которые сейчас находятся "на другой стороне баррикад", получали почётные награды. Им посвящали именные плиты с васильком на Аллее славы.
Однако президент не жалеет, что "васильки" заложены в честь этих артистов.
"Это жизнь. Бывает всякое. Но мы вручали за искусство, которое эти люди дарили нам и организаторам", — объяснил Лукашенко.
На Аллее славы два "василька" принадлежат Алле Пугачёвой и Софии Ротару.
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