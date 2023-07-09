Лолита Милявская рассказала, что думает о своём возрасте: "Каждый день, как последний"

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Лолита Милявская рассказала, как относится к предстоящему 60-летнему юбилею.

Фото: moslenta.ru

Уже в ноябре этого года Лолите исполняется 60 лет. Однако артистка совсем не комплексует из-за возраста, отметив, что это "круто". На одном из выступлений знаменитость поделилась своей философией относительно того, как нужно относиться к такой цифре.

"Это когда каждый день, как последний — в отношении всего, мужиков тоже. Поэтому я уже никому не отказываю", — пошутила Милявская на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Звездач".

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