Известная певица Лолита Милявская рассказала, как относится к предстоящему 60-летнему юбилею.
Уже в ноябре этого года Лолите исполняется 60 лет. Однако артистка совсем не комплексует из-за возраста, отметив, что это "круто". На одном из выступлений знаменитость поделилась своей философией относительно того, как нужно относиться к такой цифре.
"Это когда каждый день, как последний — в отношении всего, мужиков тоже. Поэтому я уже никому не отказываю", — пошутила Милявская на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Звездач".
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