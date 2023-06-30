Психотерапевт Никитина оценила влияние дорогих подарков на будущее сына Киркорова: "По щелчку пальцев"

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Врач-психотерапевт Лариса Никитина объяснила в интервью Pravda.Ru, как дорогостоящие подарки могут повлиять на будущее 11-летнего сына российского певца Филиппа Киркорова Мартина.

Фото: Instagram* Филиппа Киркорова / fkirkorov

По её словам, когда у семьи есть большие возможности, ребёнку кажется, что они будут у него всегда. Если во взрослом возрасте такой человек столкнётся с проблемами, то может скатиться в негативные эмоции или депрессию, уточнила эксперт.

"У ребёнка нет мечты в такой ситуации, потому что он может всё, так как живёт в пресыщенном мире. У него всё есть, ему не к чему стремиться", — отметила специалист.

Она обратила внимание на то, что Мартин — талантливый ребёнок, поскольку ему удалось нарисовать эскизы для собственной коллекции одежды. При этом Никитина подчеркнула: у многих других детей шансов продвинуться в 11 лет очень мало. Вероятно, в будущем сын Киркорова будет жить в ощущении, что ему всё даётся "по щелчку пальцев", допустила психотерапевт. Врач посоветовала Мартину заняться спортом, где есть с кем соревноваться.

Как пояснила Никитина, Киркоров давно хотел детей, следовательно, сейчас он серьёзно вкладывается в них не только денежно, но и энергетически.

"Можно пожелать Мартину, чтобы у него всё было хорошо", — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что сын Киркорова впервые продемонстрировал собственную коллекцию летней одежды на Рублёвке. На её разработку ушло свыше 10 миллионов рублей.

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