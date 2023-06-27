Политик РФ Дмитрий Певцов считает, что уехавшие из России артисты должны покаяться

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр и политик Дмитрий Певцов сообщил о том, что всем сбежавшим из России артистам придётся покаяться, чтобы вернуться на родину. От также отметил, что поведение многих опальных знаменитостей тянет на возбуждение против них уголовных дел.

Певцов во время пресс-конференции пообщался с журналистами и прокомментировал поступки своих коллег, которые приняли антироссийскую позицию и эмигрировали за границу после начала СВО на Украине.

Политик уверен, что опальные знаменитости не смогут найти покой за рубежом. Поэтому их возвращение в Россию — это всего лишь вопрос времени.

"Что касается прощения… Мы простим, но от них должно быть покаяние. Важно, что внутри у этих людей. Не будет у них покоя, если не будет искреннего покаяния", — пояснил Певцов.

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Дмитрий Певцов: сын, вера, спецоперация и Россия /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ