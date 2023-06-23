Певица Наталья Фриске пожаловалась фанатам на истерику дочери Луны

Российская певица Наталья Фриске, ставшая мамой в прошлом году, рассказала в Instagram* об утренней истерике своей дочери Луны.

Фото: Фото с личного Instagram* Натальи Фриске

Она отметила, что хотела поиграть с малышкой, однако Луна начала выражать недовольство, хулиганить и капризничать. Певица показала фанатам соответствующую видеозапись.

При этом Фриске решила не успокаивать девочку. По словам молодой мамы, Луна начинает "включать актрису", когда её снимают на камеру.

"Характер у тебя мой. Маленькая моя токсичная версия", — обратилась Фриске к дочери во время записи видео.

Ранее певица пожаловалась на педиатра, который выявил у Луны лишний вес и порекомендовал меньше её кормить.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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