Вера Алентова помолодела на 20 лет: "Можете поверить, что этой женщине 81 год?"

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Известная актриса Вера Алентова покорила поклонников своим внешним видом.

Недавно состоялась свадьба внука 81-летней Веры Алентовой Андрея. Знаменитая бабушка посетила свадебную церемонию внука, покорив всех своим внешнем видом.

Дочь Алентовой, актриса Юлия Меньшова, опубликовала в своём личном блоге фотографию мамы со свадьбы, на которой она выглядит гораздо моложе своих лет. Вера Алентова выбрала длинное чёрное платье в белый горох и туфли на небольшом каблуке.

"Можете поверить, что этой женщине 81 год? А между тем — это факт. И у неё сегодня женился внук. Мой сын. Я теперь — свекровь. Так-то!" — написала Юлия Меньшова.

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Вера Алентова. Жена. История любви