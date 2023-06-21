Известная актриса Вера Алентова покорила поклонников своим внешним видом.
Недавно состоялась свадьба внука 81-летней Веры Алентовой Андрея. Знаменитая бабушка посетила свадебную церемонию внука, покорив всех своим внешнем видом.
Дочь Алентовой, актриса Юлия Меньшова, опубликовала в своём личном блоге фотографию мамы со свадьбы, на которой она выглядит гораздо моложе своих лет. Вера Алентова выбрала длинное чёрное платье в белый горох и туфли на небольшом каблуке.
"Можете поверить, что этой женщине 81 год? А между тем — это факт. И у неё сегодня женился внук. Мой сын. Я теперь — свекровь. Так-то!" — написала Юлия Меньшова.
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